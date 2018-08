La strana storia dei Musicanti di Brema

Genova. C’era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai stanco non sopportava più i lavori pesanti: per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla. L’asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema… Lungo il suo viaggio incontra altri tre amici: il gallo, il cane e la gatta.

Un viaggio immaginario, per raccontare in modo fantastico il nostro presente e i nostri possibili futuri, diventa l’oggetto di un suggestivo racconto per trasmettere alle nuove generazioni il fascino della scoperta, della speranza, della solidarietà e della giustizia, il senso del viaggio e il valore dell’amicizia.

Le scenografie, elemento che contraddistingue il Teatrino dell’Erbamatta, sono elemento centrale nello spettacolo che, tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm, diventa lo spunto per una lettura/rilettura della storia. Le musiche, tutte originali, sono suonate e interpretate da musicisti di fama nazionale: Riccardo Zegna, Johanna Rimmel, Fabio Biale, Federico Perrone e Sergio Babboni.

Spettacolo adatto a bambini dai 3 anni.

Biglietti ridotti a 6 euro (intero 8 euro). Inizio alle 10.