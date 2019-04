la storica rock-band genovese Mantis Four in concerto all\'Excalibur Pub di Chiavari

Genova. All’Excalibur Pub di Chiavari concerto dei Mantis Four, una delle storiche rock band genovesi e liguri (info 0185308095). I Mantis Four, guidati dal chitarrista (e liutaio) Roby Martino, punto di riferimento da anni della scena rock made a Genova e in Liguria, hanno come idea musicale rivisitare, in modo che siano coerenti in uno stesso concerto, canzoni dei Led Zeppelin unite a pezzi dei Muse, degli Ac-Dc piuttosto che gli Skunk Ansansie.

Particolare attenzione nella scaletta è riproporre i classici dell’epoca d’oro del rock anni’60,’70 e ’80. Con Martino, ci sono al basso Antonio Esposito, fra i fondatori della cult-band blues Big Fat Mama, e bassista dei musical Aida e Jesus Christ Superstar, la poliedrica cantante Alessandra Cottrupi, e la giovanissima e virtuosa della batteria Tiziana Cotella. L’Excalibur Pub apre alle 18, propone ben 10 birre alla spina, con servizio food di pizze, panini, primi e secondi piatti