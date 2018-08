La storia di Giovanna, dai racconti orali della Sardegna al palco della Tosse

Genova. Tutto inizia dalla voce di una dea che, con una musicalità ormai scomparsa, ispira un gruppo di interpreti tra musici e attori. Giovanna, 16 anni, tardava spesso per la cena mentre Paolino la intratteneva sulle scale davanti a casa sua con le novità sui nuovi amori del paesino. Così tutte le sere, senza mai poter entrare, fino al giorno in cui lui venne chiamato per la guerra. Rimasta sola, il tempo passava, ma non il ricordo di lui.

A distrarla un po’ la primavera, le domeniche al terreno in pianura, immersa nella dilaniante natura della gioventù. Carlo, un ufficiale napoletano in congedo in Sardegna, vedendola passeggiare davanti alla Chiesa di Santa Maria pensò di portarla lontano, di curarsene e di renderla felice… Giovanna detta anche primavera è ispirata alle radici isolane dell’autore e protagonista, Valentino Mannias, qui interpretata anche da Luca Spanu e Giaime Mannias. Biglietti a 14 euro, inizio alle 20.30.