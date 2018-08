La serata rap al Goa Boa è targata Gemitaiz & Madman

Genova. Serata hip-hop il 15 luglio per Goa-Boa Festival con Gemitaiz & Madman, che presenteranno il loro album Kepler, recente vincitore del disco d’oro.

Sul palco insieme a loro la live band, composta da Frenetik & Orange e Jacopo Volpe.

Nella stessa sera Noyz Narcos & Fritz Da Cat, mostri sacri del rap italiano approdano al Porto Antico per presentare il loro ultimo disco, Localz only, in vetta a tutte le classifiche italiane.

Aperture porte alle 19, concerti dalle 19.30 all’Arena del Mare. Costo del biglietto 15 euro.