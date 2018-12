La scrittrice Sara Rattaro presenta “Andiamo a vedere il giorno”

I lettori affezionati alla scrittrice Sara Rattaro potranno incontrarla presso la Biblioteca Civica “Italo Calvino” di Sori venerdì 14 dicembre dalle ore 17:30. Verrà presentato “Andiamo a vedere il giorno”, l’ultimo romanzo di cui ne verranno lette alcune pagine da Lucia Caponetto.

Sara Rattaro torna a parlare della famiglia del precedente libro “Non volare via”, in cui i protagonisti sono cresciuti non solo “fisicamente” e la famiglia, dopo l’apparente quiete, si ritrova ancora in piena tempesta. Sandra, Alberto, Alice e Matteo. Pura emozione.

Sarà l’occasione giusta per farci gli auguri natalizi in compagnia di un’autrice molto amata dal pubblico.