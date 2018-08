La ruota delle meraviglie di Woody Allen in lingua originale

Genova. Per la rassegna di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, lunedì 8 e martedì 9 gennaio al Cinema city arriva “Wonder Wheel” di Woody Allen. Gli orari di proiezione: 16.30 – 19 – 21.30.



Ginny ha sposato in seconde nozze Humpty che lavora nel Luna Park di Coney Island e gli ha portato in dote un figlio decenne con una spiccata tendenza per la piromania. Ginny è però insoddisfatta di quel matrimonio e trova nel bagnino Mickey un uomo colto che possa comprendere anche le sue velleità di attrice. Un giorno però arriva a sconvolgere i fragili equilibri Carolina, figlia di Humpty e fuggita dall’entourage del marito mafioso. Quando Mickey ne fa la conoscenza Ginny avverte l’imminenza di un pericolo.

Protagonisti Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake, Jim Belushi.

Biglietti acquistabili in tutti i cinema di Circuito Cinema Genova o sul sito www.circuitocinemagenova.com

Prezzi: intero 7 euro; ridotto 5 per Many movies campus, young, gold, family e cus card.

Validi gli abbonamenti circuito cinema genova