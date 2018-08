La Repubblica della idee fa tappa a Genova

Genova. Fa tappa anche nel capoluogo ligure Rep Idee, il Festival di Repubblica che vede protagonisti Saviano, Sepulveda, Fossati, Conte, Baricco e Rodotà. Quattro giorni di eventi (dal 4 al 7 giugno) si concentrano tra piazza Matteotti, Palazzo Ducale e il Palazzo della Borsa. Tanta attualità, interviste pubbliche, una sezione chiamata “twitter time” in cui i giornalisti rispondono in diretta ai tweet degli spettatori, concerti e i segreti di uno dei giornali più letti in Italia. Qui il programma completo.