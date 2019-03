La Regina: il disco di Paolo Gerbella si presenta live a La Claque il 23 marzo

Impegnato, storico, teatrale, musicalmente popular e nostalgico. Si presenta così “La Regina”, il nuovo album del cantautore Paolo Gerbella targato OrangeHomeRecords, arrivato a quattro anni dal concept “Io, Dino” dedicato alla vita del poeta Dino Campana.

Il disco verà presentato live il 23 marzo a La Claque di Genova, con inizio alle ore 21.30.

“La Regina” affonda le sue radici tra il 19 e il 23 dicembre del 1900, quando a Genova il Prefetto Garroni emanò un decreto che impose la chiusura della Camera del lavoro della Città, definita da un quotidiano locale “un pericoloso luogo d’incontro” con fini politici anarchici e socialisti. In quei cinque giorni “La Regina” – così veniva chiamata la merce al Porto di Genova – rimase ferma, i commerci si interruppero in tutto il territorio nazionale. Fu così che il Popolo insorse in massa contro lo Stato, ottenendo il ritiro del decreto e il riconoscimento della dignità ed il rispetto del lavoro. Quell’importante evento diede il via alle conquiste sociali e sindacali del ‘900.

Popolo, Appartenenza, Dignità oggi, quali significati assumono? “La memoria se abbandonata svanisce e si ritorce su se stessa, dimenticando che quando un Popolo sa essere tale, restando unito e compatto, nulla lo può distogliere dalle sue conquiste”, ne è convinto Paolo Gerbella. Questo album serve a conservare la memoria dei popoli del nostro Paese, con una dedica particolare alla civiltà Occitana, al di là e da questa parte delle Alpi, secolarmente perseguita ma sempre solida.

“La Regina” è un concept che si muove tra il Teatro-Canzone e il popular, le sfumature tanguere e manouche, spaziando dal sound jazz grazie al supporto di ottimi musicisti, al combat folk. L’album, arrangiato da Rossano Villa, è edito da Raffaele Abbate, per l’etichetta OrangeHomeRecords.

BIO

Paolo Gerbella, classe 1962, è un cantautore con la passione per la scrittura e i grandi cantautori italiani. Ha pubblicato due racconti lunghi (Ciaspole e Vico dell’amor perfetto), è stato blogger per la testata mentelocale.it e tiene un blog di racconti brevi “Osteria del tempo sospeso”. Nel 2013 pubblica il primo album autoprodotto “Tempo Parallelo” (Hilary Studio) con il quale ha tenuto una serie di live tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Dopo aver partecipato ad alcuni contest e Festival, nel 2015 ha realizzato il secondo album “Io, Dino” ispirato alla vita del poeta Dino Campana, autoprodotto e ditribuito dalla IRD – International Records Distribution. Collabora con alcune compagnie teatrali milanesi per le quali ha composto canzoni e musiche originali per tre spettacoli andati in scena tra il 2011 e il 2013, scrivendo la commedia “L’ultimo Segreto”. Nel 2019 esce l’ultimo album “La Regina” edito da OrangeHomeRecords.