La Regina delle Nevi 2 esce al cinema il 17 e 18 dicembre!

Dopo il successo della “Regina delle Nevi”, arriva nei cinema del circuito UCI Cinemas, per le due giornate evento del 17 e del 18 dicembre, il secondo film tratto dalla favola di Hans Christian Andersen, “La Regina delle Nevi 2”.

Dopo aver sconfitto la Regina delle Nevi, il regno dei troll è tornato finalmente al suo antico splendore. Il troll Orm, che aveva giocato un ruolo determinante nella vittoria, non vede riconosciuto il suo valore e passa le giornate a lavorare nella miniera del regno. Stanco di questa vita decide di recarsi a Palazzo e svelare la sua vera identità. Ingigantendo le sue imprese con una serie infinita di bugie, Orm viene accolto da tutti come un eroe e ottiene la mano della nipote del Re. Queste bugie, però, gli si ritorceranno contro. Il nostro amico troll sarà costretto a combattere contro la parte più oscura di se stesso per salvare la sua amata principessa, con l’aiuto dei suoi migliori amici. In questa avventura, vivace e ricca di pericoli, Orm scoprirà che l’amicizia, la felicità e il vero amore non possono convivere con le bugie!

Distribuzione italiana: 102 DISTRIBUTION

Titolo originale: THE SNOW QUEEN 2

Produttore: WIZART ANIMATION

Nazionalità del produttore: RUSSA

Regia: ALEKSEY TSITSILIN

Anno: 2015

Durata: 80’

Uscita: 17 e 18 dicembre