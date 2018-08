La recita di Versailles: il “teatro nel teatro” di Molière

Genova. Una commedia in cui Molière, nel 1663, ha messo in scena se stesso e la propria compagnia per dichiarare apertamente le proprie idee sull’arte drammatica.

Protagonisti della Recita di Versailles alla Corte sono Stefano Massini, Paolo Rossi e Giampiero Solari, che riscrivono quell’opera cercando di indagare l’essenza dell’arte comica, fondendo tradizione e attualità, rigore e poesia. Una divertente rappresentazione della vita quotidiana dei teatranti, con brani tratti dalle più celebri commedie.

Inizio alle 20.30, biglietti da 17 euro.