La promenade a mare, conferenza itinerante a Genova

Genova. Sabato 10 giugno ore 21 Genova Cultura propone la conferenza itinerante a cura di Debora Colombo La promenade a mare: da Corso Italia alla Foce che avrà la durata di un’ora e mezza circa.

Un progetto di passeggiata a mare dal Bisagno allo Sturla, fu proposto per la prima volta nel 1892 dall’arch. Dario Carbone. La promenade a mare si sviluppò nel corso del Novecento lungo il lato a monte, con una edilizia di pregio. Negli anni Novanta si trasformò grazie all’intervento di ripristino della pedonalizzazione e delle aiuole di Bruno Gabrielli. Tra le costruzioni di maggior pregio la Villa Canali (1921 -1925) oggi sede della Fondazione Gaslini di G. Coppedè, e il castello di Villa Maria dell’ing. Luigi Ferrari (1925). Nel tratto finale dell’attuale promenade, che fino alla fine dell’800 era frequentata dalle lavandaie, piazza Rossetti opera di L.C. Daneri e la statua in marmo del Navigatore realizzata dallo scultore Morera, la cui prima presentazione in gesso fu eseguita in occasione della visita del Duce a Genova nel 1938. Se il tempo lo permetterà si raggiungerà la Casa del Mutilato in corso A. Saffi per ammirare le sculture di E. Baroni e piazza della Vittoria con l’Arco ai caduti realizzato da M. Piacentini (1931)

