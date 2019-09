CISCo – Centro Internazionale Studi Container organizza il Corso gratuito “La pianificazione

doganale: regimi, deposito doganale e deposito Iva”, riservato alle aziende regolarmente iscritte al

Registro Imprese di Genova e ai soci CISCo.

Il seminario si svolgerà Martedì 24 Settembre dalle 9:00 alle 13:00 alla Camera di Commercio di

Genova, Via Garibaldi 4

PROGRAMMA

ore 08.30 Registrazioni

ore 09.00 Saluti iniziali

ore 09.15

Destinazioni e regimi doganali

Immissione in libera pratica ed in consumo

Transito comunitario interno ed esterno

Depositi doganali e depositi Iva (il consignment stock)

Le esportazioni in conto lavoro – recenti orientamenti di prassi e giurisprudenza

Ammissione temporanea

ore 13:00 Fine lavori

RELATORI: Elena Fraternali e Luca Piemontese – Studio Associato UBFP – Socio C.I.S.Co .

Il seminario gratuito é riservato ai soci C.I.S.Co . e alle aziende regolarmente iscritte al Registro Imprese di Genova.

Verrà data priorità agli operatori con l’estero in possesso di Codice meccanografico, regolarmente

convalidato.

A causa dei posti limitati, si cercherà di far assistere il maggiore numero possibile di imprese.

Si consiglia di effettuare la pre-registrazione alla segreteria organizzativa di riferimento:

Aziende iscritte al registro imprese Genova: commercio.estero@ge.camcom.it

Associati C.I.S.Co .: info@ciscoconsultant.it