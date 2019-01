La Perseo Miranda Band omaggia Renato Zero

Sabato 26 gennaio alle ore 16 al Teatro Von Pauer in via Ayroli 35 a San Fruttuoso va in scena lo spettacolo teatralmusicale dedicato a Renato Zero della Perseo Miranda Band.

“Sarà uno show a tutto tondo – racconta Perseo Miranda, voce della Perseo Miranda Band e ideatore dello spettacolo – che andrà ad omaggiare i diversi lati della personalità artistica di Renato Zero, tra musica, teatro e improvvisazione”. Saliranno sul palco del Teatro von Pauer, a fianco della Perseo Miranda Band, anche l’attore Massimo Sannelli e la performer Federica Sbrescia.

“Massimo Sannelli interverrà – prosegue Angelo Spaggiari, in arte Perseo Miranda – con accenni sulla storia di Renato Zero, raccontando curiosità ed episodi del suo modo di fare arte. Federica Sbrescia, invece, si confronterà con me, rappresentando l’inconscio e la coscienza di Renato Zero”.

Ad interpretare l’istrionico cantautore e showman romano sarà Perseo Miranda, accompagnato dalla sua band, composta per l’occasione da Guido Razzoli (tastiere), Eugenio Cugnoli (basso), Enrico Previotto (chitarra), Silvia Marcantoni Taddei (chitarra e Roberto Ghio (batteria).