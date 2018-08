La Perseo Miranda Band omaggia Fabrizio De André

Genova – Venerdì 23 febbraio, alla Sala Auditorium del Centro Civico Buranello (via Nicolò Daste 8, Sampierdarena), la Perseo Miranda Band si esibisce in un tributo a Fabrizio De André. Al concerto (ore 18) segue la proiezione (ore 20) del film “L’onda del potere”, di Marino Carmelo e con Perseo Miranda.

Un ricordo di Faber a tutto tondo, che alterna musica e teatro: «durante lo spettacolo – spiega Perseo Miranda – reciterò alcuni monologhi, in modo da approfondire e interpretare ogni tematica in tutte le sue sfaccettature». Il concerto della band, composta da Perseo Miranda (voce), Eugenio Cugnoli (basso elettrico), Giacomo Caliolo (chitarra), Guido Razzoli (tastiera), sarà accompagnato dalla performance di Arianna Ilardi, danzatrice di calibro internazionale. “L’onda del potere”, la cui proiezione inizia alle ore 20, è un docufilm indipendente di Marino Carmelo con Angelo Spaggiari (Perseo Miranda), che affronta argomentazioni sociali particolarmente delicate, come l’inquinamento e l’amministrazione di sostegno. «Il film tratta – prosegue Perseo Miranda – di alcune problematiche che si manifestano nelle periferie, spesso quasi ignorante dalla cittadinanza stessa, che invece dovrebbe farsi sentire». Durante la pellicola, Spaggiari intervista personalità autorevoli come Marta Vincenzi, ex Sindaco del Comune di Genova, e Corrado Oppedisano, responsabile nazionale delle Relazioni Internazionali Cooperazione-Sviluppo. Il film può vantare inoltre la partecipazione di Magross, che ha composto la sigla finale.

L’ingresso a entrambi gli spettacoli è a offerta libera.