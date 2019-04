La chiesa di Santa Maria delle Grazie compie 90 anni. Parrocchia in festa il 5 maggio

Genova. La chiesa Santa Maria delle Grazie di Genova festeggia i 90 anni dalla sua edificazione/benedizione (1929 – 2019).

In questi 90 anni, la chiesa è sempre stata un punto di riferimento per tutta la comunità circostante: attraverso battesimi, cresime, matrimoni, sacramento del perdono e sostegno alle famiglie.

Per festeggiare questo importante avvenimento presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il 5 maggio 2019, il Cardinale di Genova Angelo Bagnasco presiederà la messa di ringraziamento, alla quale saranno presenti Don Maurizio Ribeca e il parroco Don Mario Collela.

Lo stesso parroco ha voluto ricordare questo anniversario attraverso alcune parole: «Avere 90 anni e non sentirli! È una chiesa sempre giovane.» … «Tutte le domeniche a Messa facciamo in modo che quello che celebriamo diventi vita vissuta, che continui ad essere sempre motore di carità per tutti.»