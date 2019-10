La nuova Pizza Eataly per il Gaslini

Giovedì 10 ottobre alle 20, Eataly Genova ti dà appuntamento in negozio per una serata speciale dal sapore benefico, realizzata in collaborazione con l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, per presentare la nuova Pizza Eataly. L’incasso totale della cena sarà naturalmente devoluto in beneficenza: le iscrizioni sono aperte!

Per noi di Eataly la pizza è una cosa seria: i nostri Maestri Pizzaioli lavorano con i migliori ingredienti del Mercato per ottenere un impasto leggero e digeribile, con una lenta lievitazione e la cottura nel forno a legna. E questo perché la pizza deve essere prima di tutto buona!

E a Genova vogliamo sia ancora più buona, ecco perché il 10 ottobre abbiamo organizzato un importante progetto per sostenere le attività dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. In programma, una degustazione di 8 pizze presentate dal Maestro Pizzaiolo di Eataly Francesco Pompilio, in abbinamento ad una selezione di birre artigianali.

Non perdere la serata di Eataly Genova

