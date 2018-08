La nuova avventura di Elio

Genova. Dopo lo scioglimento dello storico gruppo, Elio è pronto per una nuova avventura. In scena, la prima assoluta in italiano di “Spamalot”, il musical tratto da “Monty Python e il Sacro Graal” film-cult del più grande gruppo comico di tutti i tempi da cui l’umorismo e lo spirito di Elio e le storie tese hanno tratto ispirazione.

A raccogliere la sfida dell’adattamento in italiano del musical scritto da Eric Idle e John Du Prez è Rocco Tanica, grande appassionato conoscitore dell’opera dei Monty Python. La sua cifra comica mostra orgogliosamente l’influenza del sestetto inglese: difficile immaginare qualcuno più adatto a cui affidare questo difficile compito.

Elio vestirà i panni di Re Artù e il suo ingresso nel cast completa il quadro e rende questa prima italiana di Spamalot un evento eccezionale, certamente uno degli spettacoli teatrali più attesi e richiesti della stagione 2017/18. Regia di Claudio Insegno.

Inizio alle 21, biglietti da 20 euro.