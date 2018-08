“La Notte Stellata di Van Gogh” – Minicrociera tra stelle e arte

Venerdì 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, a partire dalle ore 20.30 la mostra “Van Gogh Alive – The Experience” di Genova propone “La Notte Stellata di Van Gogh”, una minicrociera dal Porto Antico al Promontorio di Portofino per scoprire lo spettacolo delle stelle cadenti attraverso la lettura delle parole del maestro olandese.

L’affascinante promontorio di Portofino diventerà teatro per l’interpretazione di alcune tra le più significative lettere che l’artista ha indirizzato al fratello Theo (tra il 1875 e il 1890), in un percorso attraverso in punti di svolta della sua vita, alla scoperta dei suoi pensieri più profondi. Il racconto permetterà di entrare così in modo immediato nel dramma del maestro, ripercorrendo quei complicati quindici anni attraverso il confronto continuo di due voci: quella narrante e quella dell’artista.

Coordinata da Lorenzo Coveri, con i testi selezionati da Francesca Bosco, Barbara Dellai, Giulia Dodaro e Chiara Gianni, studenti della Facoltà di Lettere dell’Università di Genova, la lettura vedrà Luigi D’Alessandro, nel ruolo di Van Gogh, e Maurizia Burlando, voce narrante. Il progetto è curato da Olga Bachschmidt.

Appuntamento per l’imbarco alle 20.30 al Porto Antico di Genova, Calata Mandraccio, dove i partecipanti verranno accolti da un aperitivo a base di assenzio “Vincent blue” (a cura de I Tre Merli), la bevanda alcolica preferita da pittori, poeti e scrittori da Shakespeare fino ad Hemingway. Alle 21.00 si partirà in direzione promontorio di Portofino, Cala d’Oro, dove alle 22.00 inizierà l’osservazione delle stelle e il reading delle parole dell’artista. Alle 24.00 la crociera rientrerà al Porto Antico.

Costo del biglietto € 35,00 (include minicrociera, aperitivo, reading e un biglietto per la mostra Van Gogh Alive valido fino al 02 settembre 2018. Prenotazione obbligatoria al tel. 0185772091 o via e-mail a info@golfoparadiso.it. In caso di condizioni meteomarine avverse la crociera verrà annullata / rimandata.

Van Gogh Alive – The Experience, allestita fino al 2 settembre 2018 al Porto Antico di Genova, Magazzini del Cotone Modulo 1, espone a 360° i capolavori immortali di Van Gogh grazie a oltre 3.000 immagini ad alta risoluzione proiettate a grandi dimensioni attraverso la potente tecnologia SENSORY4™. La bellezza delle opere, vibranti per il tratto e l’intensità dei colori, le animazioni, la grandezza degli schermi e i piani visivi permettono di apprezzare dettagli altrimenti non percepibili e fanno di “Van Gogh Alive – The Experience” un evento immersivo che ha entusiasmato milioni di visitatori nel mondo, 500mila solo in Italia, e che è divenuto un nuovo e importante strumento di fruizione dell’Arte.

Creata da GRANDE EXHIBITIONS – società specializzata nella progettazione di grandi eventi artistici itineranti – e prodotta da Time4Fun, in collaborazione con Porto Antico di Genova S.p.A e con il patrocinio del Comune di Genova, la mostra è curata dal critico d’arte Giancarlo Bonomo.

ORARI

Da lunedì a giovedì ore 10.00 – 20.00, venerdì e sabato 10.00 – 23.00, domenica 10.00 -21.00

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

INGRESSO

Intero: € 14,00

Ridotto 6-12, studenti, over 65, disabili*: € 12,00

Bambini sotto i sei anni: gratuito (accompagnati da un familiare)

Ridotto gruppi: € 10,00 + prevendita € 1,00

Ridotto scuole: € 6,00 + prevendita € 1,00

Famiglia: 2 adulti e 2 bambini / 1 adulto e 3 bambini: € 44,00

Maxi famiglia: 2 adulti + 3 bambini / 1 adulto e 4 bambini: € 50,00

*per gli aventi diritto all’accompagnamento secondo la Legge 104/92 l’accompagnatore ha diritto all’ingresso gratuito

Info e biglietti su vangoghgenova.it

Circuiti Ticketone e prevendite abituali Ticketone.it

Ufficio gruppi, scuole, attività didattiche Tel. 010 9861211- gruppiescuole@tosc.it

C-Way Tel. 010 2345636 – vangoghalivegenova@c-way