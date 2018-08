La Notte delle Leggende: tributo a Paul Mc Cartney ed Elvis Presley

Una serata indimenticabile dove gli White Wings riproporranno il grande concerto di Paul McCartney al City Field di New York City del luglio del 2009, suonando le stesse canzoni accompagnate da immagini e riferimenti storici riguardandanti l’ex Beatle.

A seguire gli ElvisWay: spesso le caratteristiche migliori di una persona si celano e si cerca di proteggerle, soprattutto di un personaggio pubblico come Elvis. Al di la di una carriera a dir poco straordinaria c’è un uomo che canta ballate e gospels davanti al pianoforte, circondato dagli amici in momenti di relax. Un’immagine mai vista che rivivrà attraverso le proiezioni storiche.

Non credo di dover aggiungere altro quindi: godetevi lo spettacolo e buon divertimento.

INFO E PRENOTAZIONI:

INVIA UN SMS O UN WHATSAPP AL 3283177555

PREVENDITA DA DISCO CLUB

VIA SAN VINCENZO, 20

INGRESSO 10 EURO