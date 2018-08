La notte degli scrittori all’Archivolto

Genova. Gianrico Carofiglio (nella foto), Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Marcello Fois, Melania Mazzucco sono i protagonisti della sesta edizione de La notte degli scrittori venerdì 27 novembre ore 19 al Teatro dell’Archivolto. Una serata speciale tra letteratura, teatro e convivialità, realizzata insieme a Einaudi editore e in collaborazione con L’altra metà del libro e l’Istituto Alberghiero Bergese.

Nata da una felice intuizione del direttore artistico del Teatro dell’Archivolto Giorgio Gallione e del direttore editoriale dell’Einaudi Ernesto Franco, l’iniziativa che fonde teatro, letteratura e convivialità è ormai diventata un format di successo, tanto da essere “esportata” negli anni passati anche a Firenze e Torino. L’idea è quella di portare sul palco autori diversi per formazione, genere e stile, accomunati dalla voglia di mettersi in gioco davanti al proprio pubblico in un’ottica differente rispetto alle classiche presentazioni di libri.

La serata viene costruita intorno a una serie di letture teatrali, scelte per l’occasione dagli scrittori e presentate in parte dagli attori del teatro dell’Archivolto Rosanna Naddeo e Giorgio Scaramuzzino e in parte dagli autori stessi. Fanno da filo conduttore le interviste curate da Danilo Come nella passata edizione, partner dell’evento è la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale Genova: La notte degli scrittori è l’appuntamento conclusivo del corposo programma del festival L’altra metà del libro. È nuova invece la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Bergese, ai cui giovani studenti è affidata la cena a buffet offerta a pubblico e scrittori. Biglietti a 20 e 22 euro, studenti a 7,50 euro. La cena è inclusa nel prezzo del biglietto.