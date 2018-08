La Notte degli Inediti al Teatro Carignano

Due grandi Band con due grandissimi progetti concreti: davvero una notte da non perdere…

I SIMON DIETZSCHE sono una storica band dell’underground genovese degli anni ’80 e ’90. Uno dei primi gruppi a suonare New Wave Italiana. Dopo 17 anni di assenza ha ripreso l’attività nell’agosto 2015, in occasione della riedizione di una rassegna del periodo d’oro della musica genovese : Oltre il Jukebox, aprendo e chiudendo la kermesse con due storiche hits: Giardini di Plastica e Passione. da allora è stato un susseguirsi di emozioni: tante prove , nuove canzoni, qualche serata spot e soprattutto un nuovo lavoro discografico che ha visto la luce nell’aprile 2017.

Gli WAKING SLEEPER BAND ci presentano invece il Wilde Project, che è praticamente un concept interamente dedicato a Oscar Wilde e alla sua visione della vita attraverso la poesia, le fiabe, i romanzi e le commedie, senza dimenticare i suoi celebri “aforismi”.

