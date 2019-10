La Notte Bianca dei Bambini 2019

La Notte Bianca dei Bambini – 8° edizione

Sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 15.30

Genova, Sestiere della Maddalena e dintorni

Il quartiere della Maddalena ancora una volta in festa: più di 70 realtà scenderanno nelle piazze e nelle vie portando una serie di attività studiate per il divertimento dei più piccoli. Un lungo pomeriggio fatto di laboratori di ogni genere, letture, danze, musica e gli spettacoli teatrali in piazza della Cernaia, che ci accompagneranno fino a notte, chiudendo col fantastico spettacolo di fuoco.

Sabato 12 ottobre 2019, nel sestiere della Maddalena, torna La Notte Bianca dei Bambini, organizzata dalla Cooperativa sociale Il Laboratorio con il patrocinio del Comune di Genova Municipio I Centro Est e con la collaborazione di sempre più numerosi partecipanti.

Filo condutture di questa 8°edizione sarà l’aneddoto popolare dell’”Uovo di Colombo: soluzioni semplici a problemi impossibili”. Un omaggio al grande navigatore genovese Cristoforo Colombo che, proprio il 12 ottobre di più di 500 anni fa, approdò a Guanahami, scoprendo “Il Nuovo Mondo”.

Un espediente per raccontare a tutti i bambini un approccio alla vita creativo, intuitivo e geniale; non solo! Chi può aiutarci meglio di loro a riflettere sulla semplicità di problemi che spesso a noi grandi appaiono senza soluzione?

L’inizio della kermesse è previsto alle ore 15.30 con un lungo pomeriggio di attività: più di 70 associazioni, cooperative, commercianti e semplici cittadini scenderanno nelle vie e nelle piazze della Maddalena, portando una ricca serie di attività studiate per il divertimento dei più piccoli, coinvolgendo ed emozionando anche gli adulti.

Come per le precedenti edizioni, tanti saranno i laboratori in programma: artistici, di riciclo creativo, scientifici, tecnologici, musicali, letture, danze, spettacoli di teatro e di magia, truccabimbi e tanti giochi adatti alle famiglie.

La serata si concluderà in piazza della Cernaia con gli spettacoli teatrali:

“Arlecchino e l’Amor perfetto a cura del Teatro delle Formiche

“Fuoco Retrò” a cura della Compagnia Retrò; un fantastico spettacolo col fuoco.

Tutte le attività saranno gratuite.

comunicazione@coopillaboratorio.it

Con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova e di Genova Municipio I Centro Est

Mediapartner: RadioBabboleo.

Sponsor: MadLab 2.0, CoopLiguria