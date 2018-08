La notte bianca degli universitari a Genova

Genova. Si chiama La notte della Luce ed è una sorta di notte bianca degli studenti dell’Università di Genova. Fitto il programma, che comincia sabato 20 giugno alle 17 e terminerà poco dopo la mezzanotte.

Dalle 17 strade e piazzette in Festa. Si comincia però dalle 16 alle 18 con “Orto@perto – Aspettando la Notte della Luce”, passeggiate all’Orto botanico accessibile da via Balbi. Dalle 19 al Porto Antico inaugurazione e discorso del Rettore, a seguire gara di canottaggio: umanisti contro scientifici.

Alle 20.30 in zona Principe monologo di Luca Bizzarri: “Genova tra le luci e il buio”. Dalle 21 alle 23 musical e canto.

Dalle 19 alle 22 in via Balbi visite al Palazzo dell’Università (via Balbi 5) e al Palazzo Balbi Senarega (via Balbi 4). Il palazzo di via Balbi 5 ospita alle 21 nell’aula magna uno spettacolo di comici genovesi, nell’atrio dalle 21 alle 23 spettacolo di teatro-danza. Alle 22.30 nell’Aula Magna esibizione del coro dell’Università di Genova.

In via Balbi 4 dalle 21 alle 23 nell’atrio spazio alla recitazione. Al terzo piano dalle 19 alle 22 esposizione del diorama della battaglia di Waterloo.

Dalle 20 a mezzanotte in piazza della Nunziata Radio Campuswave. Sempre dalle 20 e sino alle 23, in Darsena, sport da vedere e da provare: golf, pallacanestro, savate, ju-jitsu, zumba, aerobica, salsa (a cura del Cus Genova)

A seguire musica dal vivo e dj set.