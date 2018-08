In occasione della stagione concertistica “SEI CORDE AL CASTELLO” Sabato 9 dicembre 2017, dalle ore 16 Castello D’Albertis si animerà con iniziative a tema musicale rivolte sia al pubblico adulto, sia ai bambini.

Alle ore 16.00 “Musica dal mondo – alla scoperta degli strumenti musicali presenti a Castello D’Albertis”, attività ludica per bambini a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che prevede anche la costruzione di un proprio strumento con materiale di recupero ( costo € 6 inclusivo di biglietto al museo).

Alle ore 16.30 La musica per chitarra tra Spagna e Catalunya, concerto del Duo chitarristico Maria Ribera e Jordi Sabat. Musiche di D. Scarlatti, E. Granados, I. Albeníz ( costo € 6 inclusivo di biglietto al museo). Il duo Ribera Sabat, attivo già da più di sei anni, ha realizzato all’interno della sua carriera concerti in diversi Festival musicali di primo piano e stagioni concertistiche. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in importanti concorsi musicali sino a risultare tra i vincitori del Concurso de música de cámara del Festival Ciudad de Elche. Per tutta la loro carriera il Duo è stato applaudito in sale e auditori in tutta la Spagna e altri paesi d’Europa, distinguendosi sempre per l’originalità del repertorio che interpretano. I due musicisti integrano la loro attività concertistica con l’attività pedagogica e la ricerca in campo musicologico. Jordi Sabat, oltre agli studi musicali, si è laureato in filosofia mentre Maria Ribera ha conseguito il Dottorato in Storia dell’Arte, realizzando un importante tesi in merito alla chitarra.

Alle 18.00 aperitivo con cocktail a scelta e selezione di tapas, a cura di Bon Ton Bistrot, € 8.