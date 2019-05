La Mantis Four Band al Pub N.7

al Pub N.7 concerto dei Mantis Four, una delle storiche rock band genovesi e liguri.. I Mantis Four, “guidati” dal chitarrista (e liutaio) Roby Martino, punto di riferimento da anni della scena rock made in Genova, hanno come idea musicale rivisitare, in modo che siano coerenti in uno stesso concerto, canzoni dei Led Zeppelin unite a pezzi dei Muse, degli Ac-Dc piuttosto che gli Skunk Ansansie. Particolare attenzione nella scaletta è riproporre i classici dell’epoca d’oro del rock anni’60,’70 e ’80. Con Martino, ci sono al basso un altro nome importante dei live genovesi e liguri, Matteo Dorcier , la poliedrica cantante Alessandra Cottrupi, e la giovanissima e virtuosa della batteria Tiziana Cotella. Di recente apertura, il Pub N.7, che dispone di un’area parcheggio, è specializzato in colazioni, pranzi e cene, pure da asporto, è adatto per eventi e feste privati, pure per bambini, e ha posti a sedere all’aperto