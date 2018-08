La magia di Peter Pan al Politeama genovese

Genova. Il musical campione di incassi che ha affascinato migliaia di spettatori, vincitore di prestigiosi premi, torna in una nuovissima edizione. Peter Pan, il bambino che non vuole crescere mai, ha il volto e l’energia del genovese Giorgio Camandona, con un curriculum nel mondo del musical che lo ha visto in Frankenstein Junior, Pinocchio e Grease solo per citare alcuni titoli.

Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 “Sono solo canzonette”, a cui fanno da cornice una serie di effetti speciali, tra cui il volo di Peter. E un pizzico di tecnologia… fatata: Trilli sarà un drone.

Biglietti da 20 euro, inizio alle 21.