La grande sfida del rum al Sol Levante di Cavi di Lavagna

Genova. La discoteca Sol Levante di Cavi di Lavagna, da un’idea del direttore artistico del club Michele Canessa, organizza, in collaborazione con AIS Liguria Delegazione Tigullio Promontorio di Portofino, con la presentazione di Sergio Garreffa Delegato Golfo del Tigullio, “La grande serata del rum”, evento dedicato alla degustazione di alcuni fra i migliori rum del mondo.

A coordinare il “viaggio” attraverso i super-rum ci pensa Davide Staffa, sommelier vice campione italiano AIS WSA nel 2009 e vincitore di numerosi premo internazionali.

Per info e prenotazioni chiamare il 3441475761 o andare nella pagina facebook del Sol Levante. Aperto anche il venerdì e sabato sera e la domenica a pranzo come ristorante e pinseria, il Sol Levante è naturalmente pure disponibile per eventi e party privati