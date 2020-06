La Genova di Faber… in musica! “- a cura di Viadelcampo29rosso, con Federico Sirianni

“La Genova di Faber… in Musica!”, organizzata da viadelcampo29rosso, è una nuova proposta di passeggiata musicale, che debutta Sabato 4 Luglio partendo proprio da viadelcampo29rosso, Casa dei cantautori genovesi, lo spazio museo di Via del Campo di proprietà del Comune di Genova gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro SCS Onlus, un presidio della musica nel cuore della Città Vecchia.

Tra parole e canzoni porterà i visitatori per le vie del Centro Storico della Superba,

La novità dell’evento sarà la gradita presenza del pluripremiato cantautore genovese Federico Sirianni, che da alcuni anni porta in giro per l’Italia un viaggio molto personale nel mondo di Fabrizio De Andrè, uno spettacolo di canzoni ma soprattutto di narrazione di alcuni momenti particolari e significativi vissuti con lui; una storia che parte dall’infanzia, in cui da bambino Federico vede per la prima volta Faber nel salotto di casa sua ospite del padre giornalista

Un racconto inedito, estremamente personale, che ha affascinato migliaia di spettatori in tantissimi luoghi fra locali, teatri e piazze di tutta Italia e che viene ad integrare quello sulla Genova di Faber a cura di Laura Monferdini (Cooperativa Solidarietà e Lavoro), che condurrà i visitatori alla scoperta di luoghi suggestivi e molto amati accompagnando alla musica di Sirianni, il racconto di aneddoti, vicende storiche e curiosità.

Su due turni, fino ad un massimo di 15 partecipanti per gruppo, il primo alle 15.00 ed il secondo alle 17.30, passeggeremo in “musica” con gli amici che vorranno condividere con noi questa emozione.

Il costo dell’evento sarà di € 20,00 a persona, gratuito per i ragazzi fino a 10 anni.

Si raccomanda la prenotazione al nostro portatile 320.8809621

L’emporio museo è aperto per ora il Sabato e la Domenica dalle ore 10.00/13.00 e dalle 14.00/19.00 con ingressi contingentati-