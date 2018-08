La gallinella rossa, spettacolo per bambini ad Arenzano

Arenzano. La Gallinella Rossa è uno spettacolo per bambini in scena in piazza Nastrè domenica 16 agosto alle 21.

In una fattoria vivono tre amici: la gatta gialla, il cane blu e la gallinella rossa. Svelano ai bambini i 3 segretissimi segreti della Fattoria Arcobaleno, che insegnano a nutrirsi bene e in modo vario. Come? Con l’aiuto del canto e dei colori. Un cibo colorato per prendersi cura di sé. Se ci prendiamo cura di noi stessi anche l’ambiente in cui viviamo cambia, quindi: prendersi cura di sé per prendersi cura dell’Ambiente.

Produzione del Teatro Il Sipario Strappato in collaborazione con Muvita Science Center di Arenzano.

Testo di Lazzaro Calcagno e Fiorella Colombo, protagoniste Sara Damonte, Maria Cerminara, Fiorella Colombo.