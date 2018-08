La Filarmonica Sestrese e Napo omaggiano Fabrizio De Andrè

L’inequivocabile titolo del concerto “Faber” illustra perfettamente la serata che si svolgerà in piazza delle Feste la sera di martedì 24 luglio: Alberto “Napo” Napolitano insieme all’orchestra di fiati della Filarmonica Sestrese, alla band di palco e ai vocalist, faranno rivivere al pubblico la grande emozione dei concerti di Fabrizio De Andrè.

La collaborazione artistica tra la Filarmonica e Alberto “Napo” Napolitano, cantautore ligure conosciuto nel panorama musicale italiano come uno dei più grandi interpreti di Faber, è ormai pluriennale e dopo vari concerti che hanno registrato il tutto esaurito è iniziato un percorso di studio e lavoro su De André che ha portato alla realizzazione di un CD a testimonianza degli ottimi risultati ottenuti con questo progetto artistico.

La Filarmonica Sestrese e Napo presenteranno quindi ufficialmente per la prima volta al pubblico di EstateSpettacolo questa nuova produzione discografica, riproponendo in versione live alcuni dei capolavori di Fabrizio De André.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un'iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova.

Artisti: Filarmonica Sestrese e Alberto “Napo” Napolitano

Location: piazza delle Feste

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2018

Organizzatore: Filarmonica Sestrese “C. Corradi – S. Ghio”

Biglietti: posto unico € 12

Prevendita: www.filarmonicasestrese.com

PORTO ANTICO ESTATESPETTACOLO 2018 – IL PROGRAMMA

ARENA DEL MARE

Mercoledì 25 luglio: Goa Boa Festival – Coez + Coma_Cose + Francesco De Leo

Giovedì 26 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice – Madama Butterfly

Venerdì 27 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice – Il Barbiere di Siviglia

Sabato 28 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice – Madama Butterfly

Domenica 29 luglio: “Ti Porto all’opera” Teatro Carlo Felice- Il Barbiere di Siviglia

Martedì 31 luglio: Palco sul Mare Festival – Nomadi

Mercoledì 1 agosto: Supernova Estate – Yann Tiersen

Giovedì 2 agosto: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Bruciabaracche

PIAZZA DELLE FESTE

Martedì 24 luglio: Filarmonica Sestrese “C. Corradi – S. Ghio”con Napo – Faber

Mercoledì 25 luglio – Lilith Festival – Joan As Police Woman. Con Sabrina Napoleone

Giovedì 26 luglio: Ridere d’Agosto… ma anche prima – Tullio Solenghi “Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste”

Venerdì 27 luglio: Palco sul Mare Festival – 80 voglia di GNU

Sabato 28 luglio: Palco sul Mare Festival – Pivio & Aldo De Scalzi “Suonare il cinema”

Lunedì 30 luglio: Palco sul Mare Festival – La Reunion dei Reunion: 35 anni di musica e musicisti

Mercoledì 01 agosto: Music Line: 40 anni di musica a Genova

Giovedì 02 agosto: Porto Metal Fest 2018 – Strana Officina, Necrodeath, Trevor And The Wolves, Septem, Winterage, Path Of Sorrow

Venerdì 03 agosto: Porto Antico Progfest 2018 – Ancient Veil, Sophya Baccini’s Aradia, Get’em Out, Outside The Wall

Domenica 5 agosto: T&M Live – “A Casa di Lucio”

ISOLA DELLE CHIATTE

11 agosto: Sea Stories – Marinai, Briganti, Pescatori

18 agosto: Sea Stories – Cantata per un Vecchio Marinaio

23-27 agosto: Sea Stories – La Leggenda Di Ernest Shackleton: L’eroe Dei Mari

PALCO MILLO

26 luglio: Real Games – improvvisazione teatrale. Maniman Teatro

27 luglio: L’Indipendente Festival: Misfatto, Nabisca, Mladen, Christian G., Rovinatos

28 luglio: Farfalle Impazzite per UILDM

29 luglio: Fame, saranno famosi – il musical. CFA Genova

30 luglio: The Bustermoon