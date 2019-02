La Festa dei Mondi: un fine settimana di festa al Porto Antico di Genova

Sabato 30 e domenica 31 marzo non prendete impegni, perché sul palco di Piazzale Mandraccio al Porto Antico di Genova arriva La Festa dei Mondi.

Una festa, un palco e un mercatino.

Tantissimi i Paesi partecipanti alla quarta edizione de La Festa dei Mondi sarà possibile visitarli restando in Piazzale Mandraccio, dove potrete passeggiare tra i gazebo e scovare sfiziosità e qualche oggetto curioso. Fermarvi davanti al palco dove le danze e la musica la faranno da padroni.

E’ la giusta conclusione alla settimana di laboratori tenuti e organizzati da Associazioni culturali multietniche, dove molte classi delle scuole elementari e medie genovesi, si possono cimentare gratuitamente, soddisfacendo le loro curiosità più disparate.

I banchetti de La Festa dei Mondi.

Quando si va in vacanza, uno dei luoghi più caratteristici da visitare è sicuramente il mercato. È lì che potrete trovare personaggi e oggetti stravaganti. Ed è sempre lì che scoprirete le prelibatezze del luogo. Le Associazioni e i Consolati – ma non solo – che hanno aderito alla quarta edizione de La Festa dei Mondi, si sono attrezzati per stupirvi e farvi innamorare delle proprie tradizioni e delle proprie culture.

Assaggiate la vera Caipirinha brasiliana e poi volate in Medio Oriente per un tatuaggio all’Henné, oppure fate un salto in Africa e poi una capatina in America Latina. Non servono mesi: basta una giornata in Porto Antico!

Il palco e la parata.

Popolazioni provenienti da tutti i continenti, che vivono a Genova ormai da molti anni e condividono con i genovesi la loro quotidianità, si raccontano sul palco della Festa Finale. C’è la Spagna, molti Paesi del Sudamerica, l’Africa, ma anche la Romania, la Bulgaria, Capo Verde, l’Irlanda, l’Iran e… non mancherà l’effetto sorpresa.

E non dimenticate che domenica 31 marzo alle ore 16:00 potrete essere spettatori della colorata Parata dei Mondi. Preparate la macchina fotografica, settatela sulla saturazione massima, immortalate i variopinti costumi tradizionali e quando condividete le vostre foto sui social non dimenticate di usare l’hashtag #FestaDeiMondi19

Info utili su Festa Finale de La Festa dei Mondi:

Quando: sabato 30 e domenica 31 marzo

Dove: Calata Mandraccio

Mercatino:

dalle ore 11:00 alle 19:00

Palco:

Sabato: dalle 14:00 alle 18:30

Domenica: dalle 11:00 alle 19:00

Parata:

Domenica alle ore 16:00