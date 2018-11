“La favola del principe Amleto” di Wiliam Shakespeare

L’incontro con le maschere rivela la natura profonda del testo di Shakespeare, una fiaba antica che ci conduce al mistero dell’uomo e dell’essere. Pochi personaggi hanno avuto la fortuna di Amleto, che ha largamente oltrepassato i confini teatrali per entrare nel vissuto comune, trasformandosi attraverso i secoli in un archetipo. Il principe malinconico in preda ai dubbi è certamente una delle più alte rappresentazioni dell’animo dell’uomo moderno. Facile che ogni attore prima o poi desideri interpretarlo.

Ma nella tragedia shakespeariana i personaggi che giocano un ruolo chiave sono tantissimi: dallo zio Claudio – l’usurpatore contro cui si rivolgerà la vendetta di Amleto – a Ofelia, prototipo della ragazza dal destino infelice, dal Segretario di Corte Polonio agli amici di Amleto – Laerte, Orazio, Rosencrantz e Guildenstern – sino alla compagnia di attori che sarà centrale nello scioglimento della vicenda.

A questo dramma corale si è ispirato Marco Sciaccaluga per creare uno spettacolo con i giovani attori del Master della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova, che ogni anno dà vita a una nuova produzione. Il regista ha scelto di affrontare l’opera di Shakespeare da una prospettiva originale, che ci racconta così: