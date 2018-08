La dodicesima notte torna in scena al Duse

Genova. Comicità travolgente e inaspettati intrecci amorosi sulle spiagge di un’immaginaria Illiria, dove l’arrivo in abito maschile della giovane sopravvissuta a un naufragio, in cerca del fratello gemello, scatena inedite passioni e gelosie furiose.

Tutto questo è La dodicesima notte, di William Shakespeare, in scena al Duse sotto la regia di Marco Sciaccaluga. Lo interpreteranno Giovanni Annaloro, Mario Cangiano, Marco De Gaudio, Roxana Doran, Daniela Duchi, Michele Maccaroni, Sarah Paone, Francesco Russo, Roberto Serpi, Emanuele Vito. Già sul palco nella scorsa stagione come esercitazione affidata ai dieci giovani attori del Master della Scuola di Recitazione, lo spettacolo viene ora proposto in cartellone come compiuto e rivolto a un pubblico di tutte le età.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.