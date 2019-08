Genova. Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Muma – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da Associazione Amici della Lanterna e Fondazione Labò.

Fra i prossimi appuntamenti, il 10 agosto alle 21

“La costellazione delle sirene – storie di sirene sotto le stelle”

Idea di Sophie Lamour, in collaborazione con Mermaid Project

con la partecipazione di Marco Pepè

Ogni anno, nella notte di San Lorenzo, per incanto, il cielo si unisce al mare, e le stelle danzano con gioia fino a tuffarsi nel blu… diventando così la costellazione delle sirene.

Ed è così che, solo per una notte, tutto diventa possibile e le sirene possono rivelarsi allo sguardo umano. Dalla Lanterna, simbolo della Superba, nasce uno spettacolo teatrale in cui si fondono racconti leggendari di sirene del Mediterraneo, danze rituali antiche di ispirazione etrusca, magia e superstizioni dei marinai.

Sophie Lamour è ideatrice del Mermaid Project (progetto di performance artistiche ispirato a leggende del mare e antiche danze etrusche e romane) e del “Laboratorio delle Sirene: la prima scuola per diventare una vera Sirena” che, con laboratori e performance rivolti a bambini e adulti, è un viaggio fantastico tra storia, leggende, canzoni, danze per imparare a vivere, amare e rispettare il mare. Il progetto è stato inserito nella Carta del Mare 2016.

Ingresso 12 euro; ridotto 10 euro; fino a 6 anni gratuito.