La corazzata Potëmkim, versione mai vista a Genova e a Chiavari

Genova. È il film più famoso della storia del cinema e uno dei meno visti, in Italia notissimo per la celebre frase di Paolo Villaggio nel “Secondo tragico Fantozzi”. Il pregio è che si tratta della versione mai proiettata in questa proposta nei cinema dalla Cineteca di Bologna, restituito da un luminoso restauro allo splendore delle sue immagini: 68 minuti, versione originale con didascalie russe e sottotitoli italiani.

Questa la presentazione della Cineteca: “Un film che nella Russia del 1925 celebrava la rivolta dei marinai e della città di Odessa avvenuta nel 1905. Un film che “emergeva dal mare” con l’impeto creativo di un regista di ventisette anni, Sergej Ejzenštejn, destinato a portare la rivoluzione nel linguaggio cinematografico. La corazzata Potëmkin è un richiamo alla necessità della ribellione quando la giustizia e la dignità sono calpestate, un alto grido umanista in nome della fratellanza. Scrostato da decenni di polvere critica, sottratto al luogo comune dell’invettiva fantozziana, il capolavoro di Ejzenštejn può levare l’ancora verso le nuove generazioni. Perché questo è un film di una bellezza pazzesca!”.

Il film è stato proiettato proiettato al cinema Sivori il 6 novembre e viene replicato il 9 novembre alle 19. Stessa data anche per la proiezione a Chiavari, al cinema Mignon (16 – 17.45 – 21.30).