“La comparsa” di Yehoshua a Genova

Genova. In occasione della quarta edizione del Festival L’Altra metà del Libro (13-15 novembre), lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, presenta al pubblico del Ducale, il 24 ottobre, alle ore 18, nella sala del Maggior Consiglio, il suo ultimo libro, La comparsa, in uscita a fine ottobre.

In una delle recensioni del libro è stato scritto: “La comparsa non è una sinfonia, ma un delicato concerto in tre movimenti. Il primo, allegro grazioso, è una vitale e sottile presentazione della protagonista, Noga. Il secondo, il confronto con la madre e l’ex marito, un tormentato andante. La conclusione è vivace ma anche dolce e sognante”.