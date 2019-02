“La Cenerentola”, rivisitazione rock per bimbi e famiglie al Teatro dell’Ortica

Sofia vive con la seconda moglie del papà e due sorellastre, Asia e Noemi. Ha 18 anni e vorrebbe andare al ballo delle debuttanti, come tutte le sue coetanee, ma nessuno le ha comprato il vestito e non sa come arrivare alla festa.

Per fortuna arriva zia Kitty dagli USA ad aiutarla… Una Cenerentola moderna ma sempre romantica, con personaggi attuali e scanzonati, rallegrata da musiche contemporanee.

Seguirà il consueto momento della ‘Merenda Insieme’, e poi i laboratorio dedicati.

Con Martina Fochesato, Irene Gulli, Giancarlo Mariottini, Gaia Salvadori per la regia Elisabetta Rossi.

INTERO € 10.00 RIDOTTO € 8.00 (soci COOP, IREN, bambini, over65) € 6.00 (ASD Basket VIRTUS GENOVA fino a 14 anni, corsisti ORTICAlab e OPT)