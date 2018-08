La Cena dei cretini si fa al Politeama

Genova. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici dell’alta società parigina si ritrova per partecipare alla “cena dei cretini”.

Regola imprescindibile è che, a turno, qualcuno di loro porti come invitato speciale un insuperabile “cretino”, perché possa essere oggetto di divertimento e di prese in giro per tutta la sera. Ma c’è qualcuno che riuscirà a sovvertire le regole…

La Cena dei cretini, della compagnia The Kitchen Company, sale sul palco del Politeama dal 25 al 30 settembre.

Biglietti da 5 euro, inizio alle 21.