La banda di Rapallo in concerto a Villa Tigullio

Rapallo. Nel pieno della stagione estiva, il corpo bandistico Città di Rapallo prosegue attivamente la propria attività con un concerto serale. Come ogni anno, l’Associazione organizza in collaborazione con il Comune di Rapallo un concerto per la cittadinanza rapallese, e per i suoi turisti, che si terrà giovedì 27 luglio alle 21.30 nella magnifica location di Villa Tigullio, un gioiello della città.

Il programma è vario e spazierà dal Bolero di Maurice Ravel allo swing di Glenn Miller fino ad approdare alla musica da film.

Come sempre accade nelle nostre manifestazioni, l’ingresso è libero.