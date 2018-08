Genova. Sabato 16 dicembre alle ore 15.00 presso il Museoteatro della Commenda di Prè avrà luogo la tavola rotonda dal titolo “L’assedio di Malta”, con proiezione di slide e breve visita di approfondimento in museo, per ripercorrere le gesta delle crociate.

Nel 1565 sbarcarono presso l’isola di Malta le imponenti forze di Solimano II il Magnifico con lo scopo di annientare i cavalieri dell’Ospitale, rei di danneggiare i commerci del sempre più potente impero Ottomano.

Malta, secondo i progetti di Solimano II , sarebbe diventata la testa di ponte ideale per assaltare successivamente l’Italia e colpire al cuore la cristianità. L’unico ostacolo per questi grandiosi progetti di conquista era rappresentato dai cavalieri dell’Ospitale cui l’isola era stata donata da Carlo V per arginare le scorrerie saracene.

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro , in collaborazione con Mu.MA e Comune di Genova.

Info e prenotazioni: costo: 5€ a partecipante; prenotazione obbligatoria entro le ore 17,00 del giorno precedente presso la biglietteria del museo allo 010/5573681