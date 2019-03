Kt Gorique dalla SVIZZERA @ DOYENNE 1st Anniversary

Doyenne Presents:

????!!! DOYENNE 1ST ANNIVERSARY !!! ????

Per festeggiare un anno di PESCHE abbiamo in programma un PARTY succoso SOLO PER VOI !

Una One Night dedicata alle DONNE e soprattutto a chi le ama ❤️

Direttamente dalla Svizzera , aprirà NICKI MINAJ una settimana dopo, CARDI B e TRAVIS SCOTT… CHI E’ ?

KT GORIQUE

&

DJ Kamo

Una combo che farà esplodere il -2 del CASA MIA Club !!!

In consolle la nostra Peachy DJ TRUE S .

Music Selecta :

HipHop\ Trap \ Grime \ Dancehall \ Afrobeat

????TUTTO CIO’ SOLO PER FARVI MUOVERE QUELLE DANNATE (e bellissime) PESCHE ! ????

Per tutta la notte :

10 euro in lista

15 euro fuori lista

Drink incluso

Info, Liste e Tavoli :

3477104406 (Nox)

3331594154 (Cla)