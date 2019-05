Km0 – Mercato agricolo e delle autoproduzioni a Sestri Levante

KM0 Mercato Agricolo e delle Autoproduzioni

Appuntamento settimanale con le aziende agricole del territorio e non solo….Tutti i Martedì ,dalle ore 9 alle ore 13, in via Salvi- zona Tannino- a Sestri Levante, i cittadini potranno incontrare i produttori e acquistare direttamente i loro prodotti agroalimentari; dagli ortaggi alla frutta di stagione, dai biscotti alle farine,uova, olio e formaggi, dai prodotti dell’alveare alle confetture. Sarà anche possibile prendere contatto e ordinare,per consegne a domicilio, carni e formaggi provenienti dalle nostre valli. Le proposte del Mercato Agricolo sono in stretta relazione alla stagionalità e disponibilità delle aziende agricole. L’offerta si basa su produzioni fresche e trasformate , esposte e vendute direttamente da agricoltori e allevatori accorciando così la filiera, riducendo i costi per i cittadini e offrendo garanzie sulla sicurezza alimentare; inoltre dalla campagna i prodotti arrivano direttamente sul banco con tutta la qualità e garanzia di maggior apporto nutritivo. Sono presenti al MERCATO AGRICOLO & delle Autoproduzioni KM 0 anche gruppi di acquisto solidale – G.A.S. del territorio, esempi di pratica economica etico – solidale.