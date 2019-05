Kizomba, stage, spettacoli e ospiti al Caribe Club

Genova. Venerdì 10 maggio 2019 al Caribe Club, dalle 21.30, ritorna l’appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. La serata sarà principalmente dedicata alla kizomba, grazie ai festeggiamenti per il compleanno di dj Chris, il re della console kizombera. Ospiti della serata i ballerini Davide e Laura, Simone e Silvia, Vale e Simo, Marco e Dara, Davide e Noemi, Luca Arrigoni, Silvia Gozzo, Miky Montuoro, Pedro e Linda, Raul Hernandez, dj Dr Jekyll e il gruppo di ballerini di Quiero Kizomba. Dalle 22 alle 23 è in programma lo stage di kizomba tenuto da Davide e Laura (costo 10 euro, prenotazione obbligatoria: 335207103). Dalle 23 in poi serata di kizomba nella sensual room; alla console si alterneranno dj Anison, dj Master Beat, dj Chris, dj Cobra e dj Simo. Nel corso della serata saranno inoltre estratti dei pass omaggio per il Kizomba Beach Party 2019.

Il divertimento continua nella sala latina, dove alle 21.45 è in programma lo stage gratuito di bachata sensual e a seguire la serata con lo show di Flavio Barrara Stefani, ballerino classificatosi al primo posto con lo show “Vuelta” al To Dance 2019 di Torino. Alla console si balla con dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez, accompagnato come sempre dall’animazione dei ballerini del Caribe Alfredo, Anaisa, Bryan, Amelia, Moreno e altri. Infine, nella sala di bachata fusion si balla con dj Jonathan e tutti gli amanti della bachata.

Sabato11 maggio 2019 al Caribe Club dalle ore 22 appuntamento speciale interamente dedicato ai ballerini della scuola che muovono i primi passi nel mondo latino. Il pubblico potrà ballare insieme ai ballerini e maestri dello staff del Caribe, accompagnati dalla musica del dj Mauricio “El Bimbo” Hernandez.