King’s Singers, coro a sei voci alla Gog

Genova. Ogni concerto dei King’s Singers è un evento musicale in cui si riuniscono le più diverse ragioni del far musica.

Questi sei straordinari musicisti hanno iniziato la loro attività concertistica nel 1968 e, malgrado i fisiologici cambiamenti di organico, mantengono intatta la giocosità, l’impeccabile assoluta intonazione, l’articolazione perfetta del testo e la proprietà musicale di altissimo livello nel repertorio infinito che va dalla musica polifonica rinascimentale ai madrigali, alla musica popolare o folk fino alla musica contemporanea, perché la regola dei King’s Singers è da sempre che tutto è musica.

Il loro costante impegno a favore della nuova musica li ha portati a commissionare composizioni a Luciano Berio, György Ligeti, Krzysztof Penderecki, Peter Maxwell Davies, James Mac Millan, come alla collaborazione con Paul McCartney, Evelyn Glennie, Placido Domingo o Barbara Hendricks. Ogni anno viaggiano in tutto il mondo tenendo circa 120 concerti oltre a registrazioni, trasmissioni televisive, corsi e masterclass.

Lunedì 20 aprile sono ospiti della Gog al Teatro Carlo Felice (ore 21). Biglietti a 45, 35, 25 euro (under 30 25 euro, under 18 12 euro).

Questo il programma:

Il Trionfo di Dori

Alessandro Striggio

Eran ninfe e pastori

Philippe de Monte

Lungo le chiare linfe

Giovanni Gabrieli

Se cantano gl’augelli

Gasparo Zerto

L’inargentato lido

Giovanni da Palestrina

Quando dal terzo cielo

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Der erste Frühlingstag

Goffredo Petrassi

Nonsense

Intervallo

Trad. Canadian arr. Bob Chilcott

Feller from Fortune

Trad. Welsh arr. Robert Rice

Suo Gan

Trad. Scottish arr. Simon Carrington

O my love is like a red, red rose

A postcard from Italy

Great American Songbook (all arr. Alexander L’Estrange)

Cy Coleman, Carolyn Leigh

The best is yet to come

Arthur Hamilton

Cry me a river

Charles Trenet, Jack Lawrence

Beyond the sea

Victor Young, Edward Heyman

When I fall in love

Richard Rodgers, Lorenz Hart

The lady is a tramp