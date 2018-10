“Jukebox Saturday Night” – Il nuovo spettacolo della Glenn Miller Orchestra

Una serata per rinverdire i fasti musicali degli anni ’30 e ’40 insieme all’ensemble jazz e swing più famoso al mondo. Dopo il sold out di due anni addietro torna la Glenn Miller Orchestra con “Jukebox Saturday Night”, spettacolo che prende spunto da un grande classico di Glenn Miller registrato nel 1942 e dal recente album della Glenn Miller Orchestra.

Il progetto nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo ad un’epoca e ai protagonisti di quella musica che ha fatto innamorare il mondo e che tuttora entusiasma migliaia di appassionati ad ogni latitudine. L’ensemble, capeggiato al pianoforte dal musicista, compositore e direttore d’orchestra Wil Salden e composto da eccellenti interpreti, ripropone alla perfezione il sound della Swing Era, eseguendo anche una lunga serie di omaggi ad altri importanti direttori d’orchestra e musicisti, come Count Basie, Harry James e Ray Anthony.

In scaletta grandi classici del genere quali “Moonlight Serenade”, “In The Mood”, “Jukebox Saturday Night”, “Blue moon”, “Everybody Loves my baby”, “What A Wonderful World” e altri brani che hanno segnato un’epoca. A rivivere è il mito di una delle figure più carismatiche della musica della prima metà del Novecento, tragicamente scomparso con il suo aereo nel 1944 sul Canale della Manica, mentre andava a portare la sua musica ai soldati dell’esercito alleato al fronte francese.

La Glenn Miller Orchestra torna a Genova nell’ambito di un lungo tour europeo che la vedrà impegnata per ben 130 date in 15 Paesi.

Biglietti (esclusi diritti di prevendita):

1° settore 42 €

2° settore 34 €

3° settore 25 €

Prevendite: Ticket One, telefono 892101

Biglietteria Teatro: lunedì ore 16-19, martedì – venerdì ore 11-19, sabato ore 11-13 e 16-19