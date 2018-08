\"Joint che sballo\", esibizioni delle scuole di ballo al Crazy Bull

Genova. Venerdì 2 giugno 2017, dalle ore 18, al Crazy Bull Cafè di Sampierdarena (via Degola 4) appuntamento con “Joint che sballo… che ballo”, una serata interamente dedicata a mondo della danza con show ed esibizioni di giovani talenti e scuole di ballo. Organizzata da Joint Produzione Artistica Formazione e Spettacolo, la serata prevede, dalle 18 alle 20, spettacoli ed esibizioni delle scuole di danza con performance di ogni stile, età e livello.

L’evento sarà una vetrina per tutte le scuole di danza, una festa per vivere la magia e la bellezza della danza, all’insegna del divertimento e condivisione, senza alcuna competizione. Alle 20 cena con menù dance burger. Da mezzanotte in poi “Joint Night” con esibizioni hip hop, old school, r&b, reggaeton e dancehall dei gruppi che verranno selezioni durante gli show pomeridiani. Nel corso della serata verranno messe in palio borse di studio per il Laboratorio Coreografico della Scuola di danza Lyrical di Forlì, per lo stage di danza di Vivi Ciriè in danza di Ciriè, per il Campus Internazionale di Santa Cesarea Terme e verranno anche selezionati talenti per produzioni artistiche. Tutti i direttori delle scuole di danza potranno distribuire borse di studio riguardanti i propri eventi e stage e sarà allestito un maxi schermo per pubblicizzare i corsi delle scuole.

Ingresso 8 euro. Info: 3701399687