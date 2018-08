Jessica and me, la danza di Cristiana Morganti

Genova. Si intitola Jessica and me lo spettacolo in scena giovedì 22 e venerdì 23 ottobre alle 21 al Teatro dell’Archivolto. Sul palco Cristiana Morganti: una riflessione danzata, ironica e spiazzante, in cui la danzatrice del Wuppertal Tanztheater affronta temi delicati come la memoria, le radici e l’eredità artistica.

Una sorta di autoritratto in danza di spiazzante ironia. Un puzzle di gesti, ombre, muscoli, tenacia, spavalderia, timidezza, ricordi e progetti.