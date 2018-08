Jazz: al Porto Antico torna il Festival Gezmataz

Genova. Dal 22 al 26 luglio torna al Porto Antico il Gezmataz Festival. A ospitare i concerti piazza delle Feste. Tre le serate a pagamento, due quelle gratuite legate al workshop per i musicisti.

Mercoledì alle 21.30 Francesco Bearzatti e il suo quartetto Tinissima, inspirato a Tina Modotti, che presenta Monk’n’Roll, progetto e disco dedicato alla fusione fra celebri temi di Thelonious Monk e i classici del rock, (Pink Floyd, Queen, Police, Led Zeppelin).

Giovedì serata con gli artisti della Rare Noise Records: The New Standard, trio composto da Jamie Saft al pianoforte e organo hammond, Steve Swallow al basso e Bobby Previte alla batteria.

Venerdì spazio al contrabbassista Avishai Cohen, con Nitai Hershkovits al piano e Daniel Dor alla batteria.

Il costo del singolo concerto è di 20 euro, l’abbonamento costa 45.

Il 25 luglio si esibiranno i docenti del workshop Andy Sheppard (sax), Masa Kamaguchi (contrabbasso), Marco Tindiglia (chitarra) e Michele Rabbia (batteria e percussioni) in un concerto dedicato alla presentazione del nuovo disco del chitarrista genovese e direttore artistico di Gezmataz, Marco Tindiglia, Sounds from the Harbor, mentre domenica 26 luglio ci sarà spazio per la festa finale che vedrà protagonisti studenti e docenti del workshop.