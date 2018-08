Il jazz di Al Di Meola suona per la Gog

Genova. Una serata all’insegna delle cover e delle improvvisazioni musicali di Al Di Meola: con il suo concerto la Gog dà risalto anche ai grandi strumentisti di musica contemporanea.

Di origini italiane, Al Di Meola si è iscritto al Berklee College of Music a Boston. Nel 1974 è entrato nella band di Chick Corea, i Return to Forever. Di Meola è riconosciuto come uno dei più influenti chitarristi jazz e si distingue per la sua maestria tecnica e i suoi assoli complessi e molto veloci. Nella sua carriera ha vinto quattro volte il titolo di migliore chitarrista jazz assegnato dai lettori della rivista Guitar Player Magazine.

Inizio alle 21. Biglietti da 27,50 euro.