Jazz al Le CLab con MaxiTrio

Ascolterete il Jazz quello tradizionale,quello che ha accompagnato gli anni dei Club e dei Secret Bar, quello fumoso con le luci basse che in america ha lasciato il segno, che ha influenzato tutto il mondo della musica con il suo fascino.

Il jazz in una delle sue declinazioni più classiche,suonato in trio, MaxiTrioJazz ripropone rigorosamente dal vivo alcuni dei brani che hanno fatto la storia del jazz.

MaxiTrioJazz:

Alberto Malnati – Contrabbasso

Roberto Dellepiane – Piano

Massimo Manna – Batteria

Per info e prenotazioni – 010 868 1474